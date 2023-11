SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jude Bellingham virou um dos nomes no momento entre os fãs de futebol, principalmente nas redes sociais. O meio-campista inglês, também conhecido por 'Belligol', teve uma ascensão meteórica no Real Madrid e viralizou na internet por sua comemoração característica.

O jogador de apenas 20 anos fez 13 gols e deu três assistências em 14 jogos pelo Real. Ele chegou ao gigante espanhol na última janela de transferências após passar as últimas três temporadas no Borussia Dortmund.

O gesto após balançar a rede é sempre o mesmo: ele estufa o peito e abre os braços horizontalmente. Seu movimento é uma espécie de marca registrada e ganhou repercussão nas redes sociais.

Acontece que a comemoração é muito parecida com o movimento natural de defesa dos tamanduás. Tais animais, quando se sentem ameaçados, esticam as patas dianteiras e ficam "em pé" da mesma forma que o jogador ao celebrar seus gols.

A semelhança virou "febre" entre torcedores e inspirou montagens. Além do movimento do animal, qualquer ser ou objeto que fica em posição parecida já basta para remeter ao gesto do jogador.

A voz de Rogério Vaughan ainda se tornou a trilha sonora da comemoração. O narrador da ESPN se empolgou com o gol feito por Bellingham na virada do Real sobre o Girona, e até o clube entrou na onda compartilhando uma montagem em seus perfis oficiais.