SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou na tarde desta quarta-feira (8) o time do ano da última edição da Libertadores.

A seleção do torneio é formada por: Romero; Advíncula, Nino e Piquerez; André, Alan Patrick, Paulo Henrique Ganso e Arias; Paulinho, Cano e Valencia. O time do ano foi eleito pelo Grupo de Estudo Tático da Conmebol.

A lista conta com nove jogadores de clubes brasileiros ?que ocupou três das quatro vagas entre os semifinalistas. O goleiro e o lateral do Boca Juniors são os únicos representantes que não atuam no Brasil.

Campeão, o Flu é o time que mais emplacou atletas na lista, totalizando cinco. Boca e Inter aparecem logo atrás, com dois cada um, seguidos por Palmeiras e Atlético-MG, ambos com um.

Cano foi o artilheiro isolado da Libertadores 2023, com 13 gols, quase o dobro do vice-artilheiro, Paulinho, que fez sete.