SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O América-MG está rebaixado para a Série B. A queda do clube mineiro foi sacramentada nesta quarta-feira (8), diante de uma modesta torcida no Independência, após derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Coritiba abriu 2 a 0 com Bruno Gomes e Marcelino Moreno no primeiro tempo. No segundo, Robson deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o América-MG permanece na lanterna com 21 pontos e não consegue mais alcançar a pontuação necessária para escapar, mesmo se vencer os 5 jogos restantes.

Já o Coritiba subiu para 26 pontos e voltou a sonhar com uma permanência na primeira divisão, ainda que seja uma missão difícil. O Coxa tem, neste momento, 12 pontos até o Vasco, primeiro clube fora do Z4.

As equipes voltam a campo no final de semana: os curitibanos recebem o Cruzeiro no sábado, às 16h, enquanto os mineiros encaram o Vasco em São Januário no domingo, às 18h30, para compromissos pela rodada seguinte da competição.