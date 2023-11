SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Athletico-PR e Fortaleza fizeram um jogo movimentado hoje, mas ficaram apenas no empate em 1 a 1, na Ligga Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos não vencem uma partida desde outubro.

Os gols só saíram na etapa final. Primeiro com Guilherme, a favor do Fortaleza, depois com Willian Bigode, para o Athletico.

Com o resultado, o Furacão foi aos 50 pontos e não se aproximou mais do G6, chegando ao quarto jogo sem vitória na competição.

O Leão do Pici está com 43 pontos, estacionado no meio da tabela e há exatamente um mês sem triunfar ?agora são seis jogos, considerando a final da Sul-Americana.

As duas equipes voltam a campo no domingo (12), às 18h30, pelo torneio nacional. O Athletico visita o Bahia na Fonte Nova, enquanto o Fortaleza encara o Cuiabá na Arena Pantanal.