SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, evitou ser combativo na coletiva de imprensa após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, na noite de nesta quarta-feira (08), no Maracanã, e mostrou seu lado 'paz e amor' mesmo com um revés que recolocou um de seus principais rivais na briga pelo título do Brasileiro. Ao adotar um tom mais ameno, o português não amplificou a derrota e manteve um clima de serenidade no ar.

O QUE ACONTECEU?

Treinador português estava muito tranquilo após a derrota e distribuiu elogios. Mesmo com uma derrota dura para o Flamengo, Abel elogiou a maioria das perguntas dos jornalistas, deu os méritos do triunfo ao time comandado por Tite e não reclamou da arbitragem do confronto ?muitos palmeirenses reclamaram da expulsão direta de Gustavo Gómez no início do segundo tempo.

Em momentos adversos, postura de Abel não foi a mesma. Após a derrota para o Santos, no início de outubro, dias após a eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, Abel deu patadas em diversos jornalistas que o questionaram na coletiva. Mesmo na coletiva após a goleada por 5 a 0 contra o São Paulo, o treinador quase não falou sobre a vitória importante no clássico, e preferiu bater de frente com quem estava no Allianz Parque fazendo perguntas.

Derrota para o Flamengo não muda as contas do Palmeiras pelo título. Mesmo se o Fla vencer o jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino não ultrapassa o Palmeiras por conta do saldo de gols. Ou seja, não faria sentido Abel Ferreira perder a cabeça com o resultado do jogo desta quarta-feira (8) ?ainda mais depois da expulsão de Gustavo Gómez nos minutos iniciais do 2º tempo.

Hora decisiva do campeonato. Quando o Palmeiras estava a 14 pontos atrás do líder Botafogo, Abel fazia questão de citar que o clube carioca 'tinha tudo para ficar com título'. nesta quinta-feira (09), as duas equipes tem os mesmos 59 pontos ?o Bota enfrenta nesta quinta-feira (9) o Grêmio, em São Januário, e ainda tem outra partida atrasada , mas é impossível dizer que o Alviverde não está na briga.

QUAL O CAMINHO ATÉ A ÚLTIMA RODADA?

O duelo contra o Flamengo era muito importante pela parte de cima da tabela, mas os próximos compromissos do Palmeiras são mais acessíveis do que seus rivais.

No sábado (11), o time alviverde recebe o Inter na Arena Barueri, depois visita o Fortaleza no Castelão, joga em casa contra América-MG e Fluminense, e a última rodada é contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Os seus rivais na briga pelo título tem confrontos diretos entre si, e isso pode dar uma vantagem para a equipe nesta reta final.