SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Neymar Jr será retirado da lista de jogadores estrangeiros do Al-Hilal, segundo o jornal saudita Al-Riyadiah.

A direção do Al-Hilal decidiu que vai suspender a inscrição do atacante brasileiro, que se recupera de lesão. O jornal afirma que a informação foi confirmada por "fontes próximas do clube".

O intuito é liberar uma vaga entre os oito estrangeiros para contratar um lateral esquerdo na próxima janela de transferências. A busca por um jogador da posição em questão foi um pedido do treinador Jorge Jesus.

Neymar deve ficar pelo menos seis meses afastado. Ele realizou na semana passada uma cirurgia no joelho esquerdo, após ter rompido o ligamento cruzado anterior e o menisco no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai.

O camisa 10 foi contratado em agosto e disputou apenas cinco jogos pelo novo clube. O jogador sofreu com outras lesões e perdeu mais jogos do que disputou pelo Al-Hilal.

