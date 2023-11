SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Corinthians e Atlético-MG empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Romero abriu o placar para o Timão. Paulinho empatou para o Galo. O resultado é frustrante para ambos os times.

O Corinthians fez ótimo primeiro tempo, abriu o placar e poderia até ter feito mais gols. Na etapa final, o Atlético-MG se lançou ao ataque e conseguiu o empate.

O gol do Timão foi de Romero, que se tornou titular absoluto com Mano Menezes. O atacante de 1,75 m de altura aproveitou bom cruzamento de Renato Augusto para marcar de cabeça.

O Galo empatou também em jogada aérea. Alan Kardec, que entrou no segundo tempo, ajeitou de cabeça para Paulinho empatar. O atacante da seleção brasileira vive ótimo momento e marcou seis gols nos últimos quatro jogos, passando Tiquinho Soares e assumindo a artilharia do Brasileirão com 17 tentos.

Com o empate, o Corinthians segue no 13º lugar, com 41 pontos, e a quatro da zona do rebaixamento. O Cruzeiro, 17º, tem 37. O Timão perdeu boa chance de se distanciar dos últimos colocados.

O Atlético-MG caiu para o sexto lugar, com 54 pontos, e ficou mais distante do sonho de título brasileiro. O G4, objetivo do Galo antes da oscilação do líder Botafogo, ainda segue como objetivo mais palpável.

O time paulista voltará a campo para enfrentar o Grêmio, domingo, em Porto Alegre. O Galo receberá o Goiás, no mesmo dia, na Arena MRV.

CORINTHIANS

Cássio, Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Gustavo Mosquito), Maycon (Fausto Vera), Giuliano e Renato Augusto; Romero (Rojas) e Yuri Alberto. T.: Mano Menezes

ATLÉTICO-MG

Everson, Saravia (Edenilson), Mauricio Lemos, Jemerson (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Alan Kardec) e Zaracho; Pedrinho (Rubens), Igor Gomes e Paulinho. T.: Felipão

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ)

Árbitro Assistente 2: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Fábio Santos (Corinthians). Everson, Jemerson, Pedrinho e Igor Rabello (Atlético-MG)

GOLS

Corinthians: Romero, aos 22 minutos do 1ºT

Atlético-MG: Paulinho, aos 21 minutos do 2ºT