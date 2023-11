RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Os sócios do Vasco decidirão neste sábado (11), das 10h às 22h, o novo presidente do clube associativo para o próximo triênio, e as opções de candidatos são o ex-jogador e ídolo Pedrinho, e o advogado Luis Roberto Leven Siano. Quem vencer terá a responsabilidade de executar o projeto de ampliação e modernização de São Januário.

O Vasco já tem um projeto de reforma de São Januário aprovado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi entregue pela atual gestão de Jorge Salgado e que permitiu a liberação do potencial construtivo. O Vasco terá 197 mil m2 para vender para empresas e arrecadar cerca de R$ 500 milhões, que obrigatoriamente precisam ser aplicados 100% na obra de ampliação e modernização do estádio.

Ambos possuem projetos diferentes de reformas, o que não inviabiliza o potencial construtivo, mas caso optem por eles, precisarão de uma nova aprovação da Prefeitura.

A divulgação do novo projeto para São Januário foi feita na última quinta-feira pela atual diretoria e, de um modo geral, agradou a maior parte da torcida, o que fez as chapas recuarem e admitirem que tal ideia poderá ser absorvida em caso de vitória.

Pedrinho acena com um projeto criado em 2020 chamado de "Nosso São Januário", que sofreu adaptações e atualizações.

O ex-jogador também divulgou a possibilidade de compra de naming rights por parte da Crefisa, empresa de empréstimo financeiro que patrocina o Palmeiras. O dono e fundador, José Roberto Lamacchia, apareceu em vídeo ao lado de Pedrinho e manifestou este interesse.

Já Leven Siano segue com o mesmo projeto da eleição passada, um estádio em formato de caravela e que é assinado pela empresa britânica Populous, a mesma que fez a Arena das Dunas, em Natal (RN).

COMO SERÁ A ELEIÇÃO

A votação se dará em formato híbrido, com o associado podendo votar tanto de maneira online quanto presencialmente, na sede vascaína do Calabouço, no Centro (RJ).

Pedrinho representa a chapa "Sempre Vasco", que nas últimas eleições do clube teve como candidato Julio Brant. O empresário, inclusive, havia saído do grupo político e lançado candidatura própria, mas retirou seu nome e declarou apoio ao ex-comentarista da TV Globo.

O ex-jogador terá como 1º vice-geral Paulo César Salomão Filho, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJD), filho do ex-desembargador Paulo César Salomão e sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão. O 2º vice-geral é o advogado Renato Brito. O também advogado Alan Belaciano está indicado para a Assembleia Geral.

Leven Siano representa a chapa "Somamos" e já havia sido candidato na última eleição, que foi judicializada. Seu 1º vice-geral é o advogado Sérgio Frias. O 2º vice-geral é Antonio Carlos dos Santos Pato. Leonardo Rodrigues será o presidente da Assembleia Geral, com Alexandre Bittencourt como vice.

FUTEBOL SEGUE COM A 777 PARTNERS

O futebol do Vasco seguirá nas mãos da 777 Partners, empresa norte-americana que comprou 70% da SAF cruzmaltina. Os outros 30% continuam com o clube associativo, que é onde o novo presidente terá gerência.

A ideia dos dois candidatos é estreitar o diálogo com a SAF e contribuir com ideias para o projeto futebolístico da empresa.