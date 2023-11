SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo está de olho aberto para novas promessas que vão surgindo em Cotia. A geração que chama mais atenção é a dos nascidos entre 2006 e 2007, que hoje integram a equipe sub-17. A ideia é promover ao menos cinco dos destaques dessa equipe para ao menos treinar com os profissionais já na próxima temporada.

O grupo profissional do São Paulo já é repleto de jogadores formados em Cotia, mas deve ganhar, só do time sub-17, mais cinco nomes na próxima temporada. Outros atletas do sub-20 também devem subir.

Os cinco jogadores que chamam atenção do profissional são os laterais Marques Rickelme e Igor Teixeira, o volante Guilherme Batista ?conhecido como Fumaça?, o ponta William Gomes e o atacante Ryan Francisco.

A ideia é que os cinco comecem a frequentar os treinos de Dorival Jr e ganhar experiência. Eles já estarão envolvidos na programação da equipe de cima de acordo com as possibilidades, mas sua utilização em partidas dependerá do desempenho nos treinamentos.

Os garotos se destacaram na campanha que terminou com o vice-campeonato paulista. O time perdeu a final para o Corinthians.

QUEM SÃO AS CINCO PROMESSAS

Marques Rickelme

O lateral-esquerdo de 17 anos deve ser o último a fazer parte do grupo profissional por causa de uma grave lesão sofrida recentemente em amistoso pela seleção brasileira. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho no mês passado e a previsão de retorno aos gramados fica entre sete e nove meses. Ele assinou o primeiro contrato profissional com o São Paulo recentemente e sua multa rescisória é de 60 milhões de euros (R$ 319 milhões)

Igor Felisberto

Lateral-direito de 16 anos está no São Paulo desde o sub-11. Tem 32 jogos na temporada e três gols marcados. Já assinou contrato profissional e também tem multa de 60 milhões de euros (R$ 319 milhões). O jogador chegou a subir para jogar no sub-20 na última rodada por estar suspenso para a final da competição sub-17. Ele ainda não tem convocações pra seleção, mas já sabe que está no radar e pode ser chamado em breve.

Guilherme Batista, Fumaça

Volante de 17 anos é mais um a ter convocação pra seleção brasileira de base. Ele tem 20 jogos na temporada e assinou o primeiro contrato profissional no ano passado. A multa é de 50 milhões de euros (R$ 266 milhões)

William Gomes

O ponta William joga pelo sub-17 e também já ganhou minutos no sub-20 neste ano. O jogador soma 38 partidas na temporada e 11 gols marcados. Também já foi chamado pela seleção brasileira de base. Ele também já tem contrato profissional e multa rescisória de cerca de 80 milhões de euros (R$ 426 milhões)

Ryan Francisco

O artilheiro da base do Tricolor é o nome mais conhecido da lista. Ryan soma incríveis 42 gols em 33 jogos no ano. Ele tem passagem pelas categorias de base do Palmeiras e chegou ao São Paulo no ano passado vindo do Ska Brasil. É outro a já ter sido convocado para a seleção brasileira. Ryan Francisco também já tem contrato profissional e multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 319 milhões)