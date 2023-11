SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba venceu o Cruzeiro neste sábado (11), por 1 a 0, na Vila Capanema, em jogo marcado por invasão e briga entre torcedores dos dois times em campo. O resultado livrou o Coxa do risco de ser rebaixado nesta rodada, e complicou a Raposa no Brasileirão.

Robson marcou o gol da vitória, aos 45 minutos do segundo tempo.

Torcedores do Cruzeiro invadiram o campo depois que o Coxa abriu o placar e iniciaram uma pancadaria. Integrantes da torcida do time mandante também invadiram e foram de encontro com os adversários.

O jogo ficou cerca de meia hora paralisado até o árbitro Braulio da Silva Machado retomar nos acréscimos. Os jogadores voltaram ao campo para disputarem os seis minutos finais.

O Coritiba foi a 29 pontos e se livrou do risco de ser rebaixado nesta rodada. Se empatasse, o Coxa poderia cair em caso de vitórias de Vasco e Bahia na rodada ? que chegariam a 40 pontos e não poderiam mais ser alcançados na tabela

Já o Cruzeiro permanece no Z4, em 17º, com 37 pontos. A Raposa ia saindo da zona da degola com o 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 0 CRUZEIRO

Local: Estádio Durival de Britto, Vila Capanema, Curitiba

Data: 11 de novembro de 2023 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Thalisson Gabriel, Marcelino Moreno, Reynaldo (Coritiba); Matheus Jussa, Ian Luccas, Neris (Cruzeiro)

GOL: Robson, aos 45 do 2ºT (Coritiba)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Henrique (Reynaldo), Thalisson e Victor Luís; Bruno Gomes, Andrey (Kaio César), Sebastián Gomez (Willian Farias) e Robson; Slimani e Marcelino Moreno (Garcez). Técnico: Thiago Kosloski.

CRUZEIRO: Rafael; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Lucas Silva (Filipe Machado), Matheus Jussa (Ian Luccas), Nikão e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias (Arthur Gomes). Técnico: Zé Ricardo.