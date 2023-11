- Após mundial histórico, Brasil garante vaga em Paris no trampolim

Antes mesmo de se iniciar a disputa da final feminina individual do Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim, neste domingo (12), em Birmingham (Inglaterra), o Brasil já havia conquistado um feito histórico. Ao se classificarem para a decisão, Alice Helen e Camilla Gomes garantiram que o país terá uma vaga na modalidade durante os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem. Nunca duas ginastas do Brasil haviam disputado uma mesma final neste campeonato. Na decisão, Alice acabou na 6ª posição, com 54.280 pontos e Camilla na 8ª, com 17.650.

Segundo os critérios de classificação para Paris, todo país que chegasse à final neste domingo teria direito a uma vaga olímpica, independentemente de quantas atletas tivessem se qualificado à decisão. Por isso, mesmo com duas ginastas na disputa, o Brasil confirmou apenas uma vaga, que não está atrelada a uma atleta específica. Caberá à confederação do país decidir qual nome irá representá-la na França.

A 6??ª melhor do mundo!



Alice Gomes faz bela apresentação, recebe nota 54.280 e encerra o Mundial de Birmingham ???????????????????????????? em 6° lugar. Camilla Lopes ficou na 8ª colocação.



Ontem, as brasileiras garantiram uma vaga para o país em Paris 2024 ao se classificarem para a final do trampolim… pic.twitter.com/AbQD4A2CHD — Time Brasil (@timebrasil) November 12, 2023

Na véspera da final, Alice avançara para a prova decisiva com a 3ª melhor nota, enquanto Camilla obtivera o 6º melhor desempenho entre as classificadas.

Ainda há a possibilidade de o Brasil conquistar mais uma vaga nos Jogos. Existe um ranking que computa o desempenho nas etapas de Copa do Mundo da modalidade. Ao final da corrida, ele classificará as três primeiras colocadas. Neste momento, restando mais duas etapas para a conclusão do ranking, Camilla Gomes aparece na quinta posição.

