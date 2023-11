PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians segurou o Grêmio na briga pelo título. Neste domingo (12), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão ficou com um jogador a menos no início do primeiro tempo, o Tricolor teve um jogador expulso na etapa final, e o placar acabou 1 a 0 para os visitantes, gol de Romero, na Arena do Grêmio.

O primeiro a levar vermelho foi Bruno Méndez, aos nove minutos da etapa inicial. Bruno Alves, do Grêmio, foi expulso aos 36 do segundo tempo.

O resultado freou o Tricolor, que disputa ponto a ponto a primeira posição. Com 59 pontos, os gaúchos ficam em terceiro. Já a equipe paulista pula para 44 pontos e fica em 11º na classificação.

O próximo jogo do Grêmio será no domingo (26), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Já o Corinthians joga no sábado (25), contra o Bahia, na Neo Química Arena.

Como foi o jogo

Com menos de 10 minutos de bola rolando, dois lances em sequência mudaram o rumo da partida. Primeiro Bidu tentou proteger a bola dentro da área do Grêmio e sofreu uma carga de João Pedro. O corintiano caiu reclamando pênalti, mas o árbitro não marcou. Na sequência, Bruno Méndez deu uma entrada muito forte Besozzi. Inicialmente a arbitragem havia dado cartão amarelo, mas após aviso e revisão no VAR expulsou o uruguaio.

Com um jogador a menos, o Corinthians - que até então tinha o domínio do jogo - se perdeu. Mentalmente, com repetidas reclamações e cartões amarelos, inclusive para o técnico Mano Menezes, e tecnicamente também. Aos visitantes restou apenas se fechar e tentar sustentar a forte pressão gremista.

Mas quando o cenário apresentava o Tricolor cada vez mais perto de marcar, foi o Timão que balançou a rede, com Romero. Se antes disso já estava decidido a jogar atrás, depois ficou ainda mais firme na marcação e se estabilizou fechando os espaços e jogando o nervosismo para o time de Renato Gaúcho. Tanto que aos 36 minutos do segundo tempo, Bruno Alves também foi expulso deixando o jogo novamente com números iguais.

O clima quente tomou conta do intervalo, quando o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro, tentou invadir uma sala e discutiu com a equipe de arbitragem. O presidente do clube, Duílio Monteiro, também estava envolvido na confusão.

Gols e melhores momentos

Gol...Mas anulado. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Suárez escorou de cabeça para Galdino marcar, mas o lance foi anulado por impedimento do uruguaio.

1 a 0 Corinthians! Após rebatida da defesa em escanteio, Lucas Veríssimo cabeceou para Romero, que colocou para a rede, aos 31 minutos da etapa inicial.

Cássio pega firme. Sem conseguir entrar na área, Reinaldo chutou de fora e Cássio defendeu sem rebote.

Para fora! Aos três minutos do segundo tempo, Suárez bateu falta muito perigosa e Cássio colocou para escanteio.

Foi pênalti? Suárez caiu na área alegando ser puxado por Lucas Veríssimo, mas a arbitragem não marcou nada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 1 CORINTHIANS

Competição: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 12/11/2023 (Domingo), às 16h (De Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Cartões amarelos: Caetano, Mano Menezes, Maycon, Romero, Lucas Veríssimo, Fagner, Ruan (COR); Villasanti, Suárez (GRE);

Cartões vermelhos: Bruno Méndez (COR); Bruno Alves (GRE);

Gols: Romero, do Corinthians, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro (Fábio) (Gustavo Martins), Bruno Alves, Kannemann (João Pedro Galvão) e Reinaldo; Carballo, Villasanti, Cristaldo, Besozzi (Ferreira), Galdino (André Henrique); Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Corinthians: Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano, Bruno Méndez e Matheus Bidu; Maycon, Giuliano (Matheus Araújo) e Renato Augusto (Moscardo); Wesley (Gustavo Silva) e Romero (Ruan Oliveira). Técnico: Mano Menezes.