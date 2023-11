SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, afirmou que o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, chutou a porta do vestiário da arbitragem durante o jogo na Arena.

A declaração foi dada na entrevista coletiva após a partida, que terminou com vitória do Alvinegro paulista por 1 a 0. O comandante gremista foi questionado sobre a tentativa de invasão de uma sala no estádio por Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians.

Atitude de Duilio:

"Difícil, falar [sobre a situação com Alessandro]. O Presidente do Corinthians chutou a porta do árbitro, na frente do vestiário do Grêmio, vocês não sabem disso... Mas o que eu vou fazer? Sou treinador do Grêmio, tenho que cuidar do meu grupo."

Polêmica antiga:

"O que acho engraçado é que ninguém do Corinthians chutou a porta do VAR em São Paulo, quando não deram um pênalti legítimo pra gente. Se o treinador chega aqui e fala tudo o que tem vontade, meu amigo, fica difícil..."

O que aconteceu

Alessandro Nunes tentou invadir a sala onde ficam os equipamentos do VAR na arena no intervalo. Antes disso, ele e Duilio já haviam discutido com a arbitragem no corredor que dá acesso ao gramado.

A cobrança se deu sobre a não marcação de um pênalti em Bidu. A jogada continuou e Bruno Méndez foi expulso na sequência, com dez minutos de jogo.

Renato relembrou de um pênalti não marcado no duelo entre os times no 1º turno, no empate por 4 a 4 a Neo Química Arena. Na reta final do confronto em questão, Ferreira fez um cruzamento e a bola bateu no braço de Yuri Alberto dentro da área. A penalidade não foi marcada e, posteriormente, a CBF reconheceu erro na decisão de Wilton Pereira Sampaio e do VAR.

O que mais Renato disse

Lances polêmicos:

"A única coisa que vi no vestiário foram dois lances: Expulsão do Bruno [Méndez] e o agarrão que tem no André Henrique dentro da área. Aí, pra quê o VAR? Lá em São Paulo tivemos aquele pênalti legítimo, não deram. Ninguém está dando desculpa, não tivemos capacidade para empatar o jogo, mas vão ver que o lance do André, dentro da área.

Críticas ao VAR:

"Mas pra quê o VAR está aí? Na maioria dos jogos, não é nem só nos do Grêmio, o VAR vem passear. Não tem capacidade, muitas vezes, ou é mal-intencionado. Vão ver o lance, analisem. Mas também não é desculpa, vida que segue e continuar o trabalho."

Pênalti não dado em Bidu:

"Vi [o lance com João Pedro], os jogadores do Corinthians conversaram comigo, mas na visão que estava era impossível de ver. Vi o do André porque pedi pra ver no vestiário, não pedi pra ver esse lance".

Sem lamento ou desculpa:

"Não adianta ficar se lamentando, jogamos basicamente 90% do jogo com um a mais, não conseguimos empatar, virar. Não vamos ficar dando desculpa".