PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro colocou um novo time no topo da classificação. O Palmeiras assumiu a primeira colocação ao bater o Internacional no sábado (11), combinado com empate entre Botafogo e Red Bull Bragantino e a derrota do Grêmio para o Corinthians, que ocorreram nesta domingo (12). A arrancada alviverde também teve impacto nas chances de título segundo estatísticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

CHANCES DE TÍTULO

Palmeiras: 44,7% (era 19,8%)

Botafogo: 28,8% (era 30%)

Red Bull Bragantino: 16,1% (era 25,2%)

Grêmio: 6,4% (era 18,3%)

Flamengo: 3,7% (era 6,2%)

Atlético-MG: 0,38% (era 0,4%)

Destaque positivo: Palmeiras. A vitória sobre o Inter combinada com os tropeços de todos os outros concorrentes exceto o Atlético-MG fizeram o Palmeiras pular de menos de 20% de chance para quase 45%.

Destaque negativo: Grêmio. Derrotado em casa pelo Corinthians, o time tricolor viu cair em mais de 10% suas chances de conquista.

RISCO DE REBAIXAMENTO

América-MG: 100% (era 100%)

Coritiba: 99,97% (era 99,99%)

Goiás: 80,9% (era 84,8%)

Bahia: 46,4% (era 49,7%)

Cruzeiro 35,6% (era 19,2%)

Vasco: 30% (era 32,7%)

Santos: 3,4% (era 3,9%)

Inter: 2,4% (era 1,4%)

Corinthians: 0,79% (era 7,5%)

Destaque positivo: Corinthians. A vitória sobre o Grêmio fez o Corinthians ir de um risco de 7,5% para menos de 1%, quase garantindo a permanência na elite.

Destaque negativo: Cruzeiro. O time mineiro foi derrotado pelo Coritiba e pulou de menos de 20% de chance de queda para mais de 35%.

CHANCE DE LIBERTADORES

Palmeiras: 99,99% (era 99,88%)

Botafogo: 99,94% (era 99,85%)

Red Bull Bragantino: 99,6% (era 99,5%)

Grêmio: 99,2% (era 99,7%)

Flamengo: 97,2% (era 97,1%)

Atlético-MG: 86,1% (era 86,2%)

Athletico-PR: 15,5% (era 15,2%)

Fortaleza: 2% (era 2%)

O Brasileiro segue com equipes com jogos a menos após a conclusão da 34ª rodada.

Cruzeiro e Fortaleza disputaram somente 32 jogos até agora. Botafogo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, São Paulo, e Vasco já realizaram 33 partidas.