SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Jr revelou na noite de nesta domingo (12), após o empate no clássico contra o Santos, que irá puxar um garoto do sub-17 do São Paulo. Trata-se do ponta Henrique, que é monitorado pelo Bayern de Munique (Alemanha) e tem multa de R$ 260 milhões.

Henrique Carmo está no São Paulo desde os sete anos. Ele assinou o primeiro contrato profissional no ano passado e a multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 260 milhões)

O jovem vem sendo monitorado de perto pelo Bayern de Munique (ALE) há cerca de seis meses. Os alemães enviaram olheiros para observar Henrique in loco e querem acompanhar a evolução dele em 2024.

O jogador faz parte da geração que o time tricolor aposta muito. O time sub-17 chegou nas finais do Brasileiro e do Paulista neste ano.

Henrique tem 34 jogos na temporada e seis gols marcados. Ele deve subir ao profissional para treinar durante o restante da temporada e o período já servirá como teste para integrar o elenco em 2024.

O QUE DISSE DORIVAL

Esses garotos vão jogar no sábado contra o Palmeiras. A partir de domingo, ficam com a gente. Traremos também além dos dois que estavam, o Henrique, do sub-17, e o Tales, do sub-20. Para que também possam ser um pouco melhor observados. Vamos já estruturando o que teremos para o ano que vem.

"Os dois" citados por Dorival são os atacantes Caio Matheus e William Gomes. Os dois treinaram com o time principal na véspera do clássico e foram relacionados.