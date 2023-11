SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Matheus Araújo voltou a ser utilizado por Mano Menezes no Corinthians e reviu a ideia de sair ao final desta temporada.

Matheus estava escanteado no Corinthians e não havia recebido nenhuma chance desde a chegada de Mano Menezes, no fim de setembro. A realidade mudou nos últimos dias.

O meia de 21 anos ganhou uma chance após dois meses com dificuldade para ficar até no banco de reservas e entrou nos minutos finais do empate com o Atlético-MG.

Na vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, a oportunidade foi melhor. O jogador teve 35 minutos na etapa final e conseguiu bons lances: segurou a bola com categoria e quase deu uma assistência para Romero.

Mano ficou feliz com a maturidade do atleta, que entendeu a orientação de ficar com a posse, já que Bruno Méndez foi expulso no início da partida e o Timão seria pressionado até o fim.

Nos treinamentos, o treinador já havia elogiado Matheus Araújo, que ouviu os conselhos e melhorou seu rendimento. A qualidade técnica dele chama a atenção, mas a comissão esperava mais entrega em termos defensivos.

MUDANÇA DE PLANOS

Como ficou dois meses sem ser utilizado, Matheus Araújo, família e empresários já pensavam em sair do Corinthians. A intenção sempre foi ganhar espaço no Timão, mas a preocupação de ficar tanto tempo sem atuar começou a falar mais alto.

Esse "renascimento" na última semana fez Matheus se animar novamente e entender que pode ganhar cada vez mais minutos, mesmo com a concorrência de jogadores experientes como Renato Augusto, Rojas e Giuliano.

O objetivo agora é jogar nas últimas rodadas do Brasileirão para conseguir a renovação do seu contrato, que vence em dezembro de 2024. Não houve, até agora, proposta de renovação.