SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A espera de Corinthians e Bahia para voltarem a campo após a Data Fifa acabará mais cedo.

A CBF mudou a data da partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo estava marcado para 25 de novembro, às 19h30 (de Brasília).

A partida foi antecipada em um dia, e agora acontecerá na sexta-feira (24), às 21h. Os dois times não têm jogos atrasados a serem repostos na Data Fifa, e terão 11 dias de preparação para o duelo.

Segundo a CBF, a alteração se deu por pedido do Grupo Globo, detentor de direitos de transmissão da partida.

O confronto é importante para as pretensões das duas equipes na luta contra o rebaixamento. Mais tranquilo, o Corinthians tem 44 pontos e atualmente ocupa a 11ª posição. Já o Bahia é o primeiro time à frente do Z4, com 38 pontos, e pode entrar na partida dentro da zona perigosa se o Cruzeiro vencer algum dos jogos atrasados que disputará.

A mudança de data tira um evento de um sábado decisivo para os rumos do Corinthians. 25 de novembro é a data das eleições presidenciais do clube, que têm como candidatos André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição).