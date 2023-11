PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Paulinho acabou com as dúvidas sobre a relação do técnico Eduardo Coudet e o grupo do Atlético-MG. Em entrevista ao jornalista e produtor de conteúdo Duda Garbi, em seu Canal no YouTube, o atacante contou que o grupo fez um churrasco junto da comissão técnica na despedida deles e elogiou o argentino que atualmente comanda o Internacional.

O QUE ACONTECEU

Eduardo Coudet teve saída confirmada pelo clube mineiro em junho. Antes mesmo da oficialização do rompimento, ele já tinha adotado tom de despedida com os jogadores.

Na época, surgiram rumores de um problema de relacionamento com os atletas, fato que Paulinho descartou.

O treinador teve desgaste com a diretoria do clube e foi isso que ocasionou o desligamento.

"O Chacho [apelido de Coudet] tinha uma amizade absurda com a gente. A gente tinha muita conexão. Não posso falar muito sobre essa questão [demissão], é uma briga mais deles [Coudet e diretoria], não é uma decisão nossa [jogadores], mas, com relação ao Chacho e a comissão dele, não temos o que falar. O cara queria vencer, queria ganhar junto com a gente, sua comissão tinha uma amizade muito boa com o grupo. Estávamos muito bem. Quando ele foi embora, não que nos surpreendeu, mas era uma briga dele com a diretoria, a gente não tem como colocar o dedo nisso", disse o atacante atleticano.

CHURRASCO DE DESPEDIDA

"Quando o Chacho foi embora, fizemos um churrasco na casa do Ariel [Broggi], auxiliar dele. Nos despedimos, comemos um churrasco, fizemos uma resenha, de boa. Quando fomos jogar lá contra o Inter, nos falamos normalmente. Ganhamos deles, imagino que tenha ficado p... (risos). Ele dispensa comentários, ele e a comissão dele, são extremamente profissionais e como pessoa são muito gente boa", afirmou Paulinho.