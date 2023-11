SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo Belli não é mais o técnico do time feminino do Palmeiras.

Belli foi demitido do Palmeiras após goleada histórica contra o Corinthians no último fim de semana. As palestrinas perderam por 8 a 0 no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista e foram eliminadas da competição.

Com Belli, o time feminino do Palmeiras conquistou a Copa Libertadores (2022) e o Campeonato Paulista (2022).

O Palmeiras agradeceu o técnico pelos serviços prestados em seu site oficial.

COMUNICADO DO CLUBE

O Palmeiras comunica, nesta terça-feira (14), a saída do técnico Ricardo Belli do comando da equipe feminina.

Em sua segunda passagem pelo clube, iniciada em julho do ano passado, o treinador liderou as Palestrinas na conquista da Conmebol Libertadores (2022) e do Campeonato Paulista (2022). O Palmeiras agradece ao profissional pelos serviços prestados e lhe deseja sucesso no decorrer da carreira.