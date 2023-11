A paixão pelo futsal, a dedicação incansável e a força de uma verdadeira líder culminaram em um momento épico na vida da juiz-forana Marina Loures. Recentemente campeã gaúcha com a Celemaster, Marina agora se prepara para um desafio ainda maior: vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futsal pela primeira vez. A fixa da Celemaster foi convocada para dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 1º e 3 de dezembro, que acontecerão em Paranaguá, no Paraná

A notícia foi recebida com uma muita emoção pela atleta. A capitã da Celemaster, que se destaca como uma referência no esporte, confessou que a realização desse sonho foi algo que sempre esteve presente em seu coração desde que firmou contrato com a equipe há quatro anos. "Não tenho palavras nesse momento. Há quatro anos, eu já sentia que esse dia chegaria. E agora, aqui está. É hora de aproveitar e desfrutar", declarou Marina.

A revelação da convocação veio de forma inesperada, durante um momento descontraído após os treinos, quando Marina e seu treinador, André, conversavam. Ao saber da lista, a atleta se deparou com seu nome e uma onda de emoção tomou conta dela. "Meu olho encheu de água, mensagem chegando, e eu não... Sério, sem palavras. Nossa, não tenho o que falar. Muito feliz, muito feliz mesmo", contou a jogadora.

A trajetória da atleta é marcada não apenas por conquistas esportivas, mas também por uma transformação pessoal significativa. Ela destaca o papel fundamental da Celemaster em seu desenvolvimento como atleta e pessoa, enfatizando que este ano, em particular, é o ápice de seu desempenho em quadra.

A convocação de Marina para a Seleção Brasileira não é apenas um marco em sua carreira, mas uma celebração para toda a comunidade que a viu crescer e acreditar em seus sonhos. "Eu acho que vai ser uma experiência muito legal, muito bacana para todo mundo", relata.

Ao abordar a responsabilidade de ser uma inspiração para outras atletas e para o futsal feminino como um todo, Marina reconhece a importância de ser um exemplo positivo. Com uma lista de convocação repleta de novos talentos, ela vê a oportunidade de compartilhar sua experiência e liderar a próxima geração de jogadoras. "Eu espero seguir sendo exemplo e tendo essa responsabilidade para quem está chegando, porque o futsal feminino precisa muito de exemplos, de ídolos e eu espero me tornar um deles, cada dia que passa", finaliza.

A lista de convocadas pelo técnico Wilson Sabóia foi divulgada na tarde dessa terça-feira (14). Confira.

Goleiras: Desiree (Taboão da Serra) e Lelê (ADTB);

Fixas: Greice (Pato Branco), Marina (Celemaster) e Bruna (Londrina);

Alas: Alana (Taboão da Serra), Dany (Londrina), Rarine (Female), Emily (Burela/ESP), Maria Clara (ADEF) e Camilinha (Cascavel);

Pivôs: Jaque Nunes (Cascavel), Kassia Ellen (ADTB) e Evelin Calou (São José).