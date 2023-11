SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Dyego Sousa, que revelou ter vivido uma relação de "amor e ódio" com Abel Ferreira na Europa, tem uma carreira com passagem pelo próprio Palmeiras ? atual time do treinador. Além disto, o brasileiro naturalizado português já jogou ao lado do astro Cristiano Ronaldo.

QUEM É ELE?

Nasceu em São Luís (MA), em setembro de 1989, e iniciou a vida esportiva atuando como jogador de futsal em sua cidade.

Passou pela base do Moto Club e, aos 15 anos, foi aprovado em um teste no Palmeiras após indicação de amigos que moravam em São Paulo. A trajetória, no entanto, durou pouco, e ele foi dispensado depois de defender a equipe em um torneio de juniores.

"Fiquei por lá um pouco mais de um ano, mas não fui aproveitado. Nunca tive oportunidades na equipe. Fiquei treinando sem contrato. Tinham muitos jogadores que entravam e saíam todos os anos e nunca apostaram em mim. O único torneio que joguei foi a Taça BH. Eles me disseram depois que eu não servia e fui mandado embor", disse Dyego à ESPN, em 2019.

Foi "redescoberto" em um jogo amador por um empresário, que o colocou para fazer novos testes ?desta vez, em Portugal: o time era o Nacional da Ilha da Madeira. Dyego chegou a passar, mas uma lesão obrigou o atacante a voltar para o Brasil pouco tempo depois.

Em 2010, já com 21 anos, voltou à Europa e ganhou projeção nacional após passagens pelo Tondela e pelo Marítimo.

Assinou com o Braga e, já naturalizado português, recebeu uma chance na seleção europeia, na época treinada por Fernando Santos.

"Minha esposa é portuguesa e minha filha também. É um país que me abriu as portas para o futebol. Isso não surgiu porque eu estava em um clube grande como o Braga, mas desde a segunda divisão. E consegui", afirmou o jogador à ESPN, em 2019

Atuou ao lado de Cristiano Ronaldo ?tanto na campanha vitoriosa do país na Liga das Nações da Uefa em 2019 quanto em alguns jogos nas Eliminatórias da Eurocopa.

Jogou no Shenzhen FC, da China, antes de ter uma rápida passagem pelo Benfica e pelo Famalicão.

Defendeu o Almería antes de ficar livre no mercado e fechar com o Alcorcón, seu atual clube. A equipe disputa a 2ª divisão do Campeonato Espanhol.

O QUE ELE DISSE SOBRE ABEL FERREIRA

"É um treinador que, pessoalmente, para mim, foi o pior que tive. A forma como me cobrava, como me exigia... eu era cabeça dura e não gostava da forma que ele falava comigo. Eu batia de frente com ele e resmungava", dise Dyego Sousa, ao site "ZeroZero". O jogador e Abel Ferreira trabalharam juntos no Braga entre 2017 e 2018.

"Por mais que não gostasse dele como pessoa, foi o treinador que até nesta quarta-feira (15) me mostrou o que é jogar futebol e o que é se posicionar em campo. A forma dele cobrar era essa."