O JF Vôlei é campeão da Superliga C. O time de Juiz de Fora superou o São Sebastião na noite dessa quarta-feira (15). Com a vitória, o grupo conseguiu acesso para a Superliga B na próxima temporada.

Em jogo realizado na casa do adversário, no Ginásio do Cascalho, que fica na cidade de São Sebastião em São Paulo, o time do técnico Daniel Schimitz fez 3x0, com sets de 25/18, 25/21 e 25/17.

Durante a competição, foram 4 vitórias em 4 jogos, sendo um por WO contra o PM Itapagipe, que não compareceu ao jogo.