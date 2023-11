RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de insistir no direito de atuar no Maracanã, o Flamengo conseguiu o adiamento da partida contra o Red Bull Bragantino. Mas o time corre um risco: encontrar um gramado longe de suas melhores condições.

O estádio estava fechado para a final da Libertadores na data em que o Flamengo enfrentaria o Red Bull Bragantino. O time rubro-negro não abriu mão de atuar em casa e o confronto foi adiado pela CBF.

Se tivesse aceitado, o clube jogaria quatro partidas longe do estádio, já que encarou Grêmio em Porto Alegre, Santos em Brasília e o Fortaleza na capital do Ceará no período.

Antes de cumprir o jogo atrasado, porém, o Maracanã ainda recebe outras duas partidas. Primeiro, Brasil x Argentina na terça-feira. Depois, Fluminense x São Paulo na quarta. O Flamengo joga na quinta. Fla e Flu já disputaram no local o clássico válido pela última rodada do Brasileiro.

O gramado já sofreu diversas vezes com a alta quantidade de partidas, sendo criticado por jogadores e alvo de multas. O problema não é uma novidade e a alta temperatura que castiga o Rio é um fator de preocupação a mais.

Flamengo e Fluminense defendem que haja um tempo mínimo entre as partidas. Os gestores do estádio usaram esse argumento para tentar barrar jogos do Vasco, por exemplo.

Desta vez, porém, a falta de datas disponíveis atrapalhou e fará com que o estádio enfrente sua maior maratona.

PREPARO ESPECIAL

O Maracanã repete os métodos da final da Libertadores para preparar o gramado antes dos três jogos que vai receber.

Entre os jogos não há muito o que fazer. A ideia é dar as melhores condições antes da seleção brasileira utilizar o local até o intervalo entre partidas na sexta-feira.

O estádio ficou fechado por 13 dias antes da decisão entre Fluminense e Boca Juniors e apresentou boas condições. Desta vez são oito dias desde o Fla-Flu até o Brasil x Argentina.

O tempo permite cuidados mais especiais, como cortes específicos, limpeza, descanso e aplicação de produtos agrícolas próprios para gramados de alta performance.

Depois do jogo de quinta, o Maracanã recebe o Fluminense no sábado, às 21h, contra o Coritiba. O Flamengo volta a jogar lá na quarta-feira, diante do Atlético-MG, às 20h. O ano se encerra com uma partida do Rubro-Negro e outra do Tricolor na penúltima e última rodadas do Brasileirão, respectivamente.