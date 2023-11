SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez disse que o Palmeiras não acreditava em Abel Ferreira no início e afirmou que o sucesso do técnico português foi um "aborto da natureza".

Andrés se mostrou contra o domínio de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, em entrevista ao canal do Benjamin Back no YouTube.

O dirigente mencionou a qualidade de Abel, mas explicou que o Palmeiras não tinha outras opções na época. Ele ainda apontou que o comandante alviverde -ou outro estrangeiro- não deveria comandar a seleção brasileira, e que Fernando Diniz é o nome ideal para o cargo.

Andrés ainda comentou que jamais traria Vítor Pereira para o Corinthians, pois há treinadores brasileiros competentes e mais preparados.

"Trabalhar no Brasil não é para qualquer um que chega. Falam do Abel, mas o Abel foi um aborto da natureza. Nem o Palmeiras acreditava nele. Veio porque tinha que vir, não tinha opção. E deu certo, é um bom treinador e tudo, mas eu sou contra treinador estrangeiro, principalmente na seleção brasileira. Acho que temos treinadores competentes e preparados para dirigir a seleção ou qualquer clube daqui", afirmou o dirigente ao "Benja Me Mucho".

E falou sobre Vitor Pereira. "(Não traria o VP) pelo valor do salário, jamais. Sou contra treinador estrangeiro. Temos treinadores vitoriosos e derrotados no Brasil. O Tite não ganhou sempre, ele perdeu muito. Aliás, todos os treinadores mais perderam do que ganharam, o Mano, o Vanderlei (Luxemburgo)."