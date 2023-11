SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Parque São Jorge, sede social do Corinthians, foi alvo de pichações e marcas que seriam de tiros nesta sexta-feira (24), véspera da eleição presidencial do clube.

As mensagens nos muros são contrárias ao candidato André Luiz Oliveira, o André Negão, e à chapa "Renovação e Transparência". "Vai morrer, "guerra" e "fora, André Negão" são algumas das frases que estampam o CT alvinegro.

As janelas da sede social amanheceram com marcas que seriam de balas. O Corinthians registrará um boletim de ocorrência e pedirá perícia para confirmar se foram tiros, segundo Daniel Bialski, diretor jurídico do clube. O UOL apurou que a diretoria está conferindo imagens das câmeras de segurança para identificar os responsáveis. Não há confirmação de que os dois atos estejam relacionados.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Corinthians e aguarda resposta. O texto será atualizado em caso de manifestação.