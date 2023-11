SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador e ídolo Neto afirmou que será candidato à presidência do Corinthians em 2026 caso a oposição vença as eleições de hoje no Corinthians.

"Eu votei no Augusto Melo e na minha chapa. Até porque se eu ganhar, em 2026 sou candidato à Presidência do Corinthians, com Herói [Vicente] como meu vice", disse Neto.

"Posso não ser, para muitas pessoas, quem vai mudar essa história, mas eu tenho certeza que quando eu for presidente. Na sequência do Augusto Melo, que tenho essa parceria com ele, que em 2026 seja o próximo. A Renovação e Transparência não existe, isso é uma mentira. O Corinthians é a renovação e transparência", completou.

O ex-jogador declarou que será candidato à presidência em 2026 se Augusto Melo o pleito. Ele já vinha indicando há meses seu desejo de assumir o cargo após o triênio 2024-2026.

O representante da oposição disputa contra André Luiz Oliveira, mais conhecido como André Negão. O candidato da situação faz parte do grupo político Renovação e Transparência, que está há 17 anos no poder, desde 2007.

Neto está concorrendo à reeleição ao Conselho pela chapa Liberdade Corinthiana 21. O campeão brasileiro de 1990 já foi eleito conselheiro do clube em três ocasiões (2012, 2017 e 2020).

Ele "roubou" os holofotes quando chegou no Parque São Jorge. Neto foi rodeado por uma multidão de sócios do clube e também por jornalistas. Antes de conversar com a imprensa, o também apresentador cumprimentou os rostos conhecidos e atendeu aos pedidos por fotos.

O que mais Neto disse

Neto disse que quem ama o Corinthians, o 'time do povo', não pode perpetuar um grupo no poder durante 16 anos, e que não é possível continuar com as mesmas pessoas que estavam aqui. O único que ele respeita é o Duilio.

Para ele, Duilio dos três foi o melhor, administrativamente falando.

"Mario Gobbi está aqui, Roberto de Andrade? Andres está aqui há 16 anos e ninguém fala nada. Quem vai falar é a urna. Essa dívida foi com essa administração. Quem fez a dívida foram eles. Me parece que continuam querendo ficar no poder, mas não vão", disse Neto.

"Eles são mais torcedores que todos nós que estamos aqui. Nós representamos eles, que estão na chuva, o que querem democraticamente. A gente, aqui, temos que representar eles, que são a essência do Corinthians. E não aqueles que ficaram 16 anos aqui", finaliza.