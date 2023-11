SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chapa do ídolo Neto não foi eleita nas eleições do Corinthians neste sábado (25), mas o comentarista pode ser candidato à presidência do Corinthians em 2026.

A chapa Liberdade Corinthiana, do Neto, acabou na suplência e teve 261 votos.

No seu canal, Neto afirmou que, se a chapa não fosse eleita, ele não poderia ser candidato à presidência em 2026.

Ivaney Cayres, presidente da Comissão Eleitoral, checou o regulamento e disse ao UOL que Neto pode, sim, ser candidato, por já ter sido eleito conselheiro duas vezes.

Neto, apesar da suplência, pode tentar ser presidente do Corinthians. O triênio de Augusto Melo durará até dezembro de 2026.

As chapas eleitas

- Preto no Branco (452 votos) - André Negão

- Salve o Corinthians (355 votos) - Augusto Melo

- Paixão Corinthiana (324 votos) - Augusto Melo

- Movimento Corinthians Grande (298 votos) - Augusto Melo

- São Jorge (297 votos) - Augusto Melo

- Fiéis Escudeiros (287 votos) - André Negão

- Tradição Corinthiana (283 votos votos) - André Negão

- Renovação e Transparência (279 votos) - André Negão

400 conselheiros foram eleitos, com quatro chapas da situação e quatro da oposição. Cada chapa tem 25 componentes. O conselho estará dividido na gestão de Augusto Melo.