RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A briga generaliza envolvendo organizadas do Santos na estrada teve desdobramentos. Um dos ônibus que estava sendo conduzido à delegacia colidiu com uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro e deixou um policial ferido.

Viaturas da Polícia Militar faziam a escolta dos ônibus das organizadas do Santos com os torcedores detidos quando um dos veículos dos santistas foi apedrejado.

O motorista perdeu a direção e acabou colidindo fortemente na traseira de um dos carros da PM. A informação foi passada ao UOL pela assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal.

Um policial que estava na viatura ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu (RJ). O acidente aconteceu no km 176 da Rodovia Presidente Dutra e fez uma das pistas ficar fechada.

Dezenas de integrantes de organizadas santistas foram presos pela Força Nacional e pela Polícia Rodoviária Federal, minutos antes, após uma briga de torcidas. Um carro foi depredado na confusão.

Outros 16 ônibus com os santistas foram incorporados ao comboio em direção ao estádio Nilton Santos (RJ), onde Santos e Botafogo se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.