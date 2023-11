SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com gol e assistência de Hulk, homenageado antes da partida, o Atlético-MG massacrou o Grêmio por 3 a 0 hoje (26), na Arena MRV, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arana e Zaracho fizeram os outros gols do jogo.

O resultado neste "confronto direto" fez o Galo subir para 60 pontos e encostar nos primeiros colocados, embolando ainda mais a briga pelo título brasileiro.

Já o Tricolor Gaúcho perdeu a chance de assumir a liderança provisória do Brasileirão e se manteve com 59 pontos, localizado provisoriamente na 5ª colocação.

Vale lembrar que Palmeiras, Flamengo e Bragantino ainda jogam na rodada e podem movimentar ainda mais a tabela.

O Atlético-MG visita o Flamengo na próxima quarta (29), enquanto o Grêmio recebe o Goiás no dia seguinte, em jogos válidos pela 36ª rodada.

Curiosidade: problemas com o VAR no começo do jogo. O monitor que transmite as imagens não estava funcionando, e a CBF explicou que foi uma falha humana.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Jemerson, M. Lemos, G. Arana; Otávio (Alan Franco), Zaracho, Igor Gomes (Rubens), Edenílson (Pavón); Paulinho (Patrick) e Hulk. T.: Felipão

GRÊMIO

Grando; Fabio, Gustavo Martins, Bruno Uvini (Nathan Fernandes), Kannemann, Reinaldo; Ronald, Carballo (André), Cristaldo (Ferreira), E. Galdino (Nathan); Luis Suárez. T.: Renato Portaluppi

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões amarelos: Guilherme Arana, Edenílson e Lemos (Atlético); Suárez e Fabio (Grêmio)

Gols: Guilherme Arana (aos 24 minutos do primeiro tempo), Zaracho (aos 4 minutos do segundo tempo) e Hulk (aos 12 minutos do segundo tempo)