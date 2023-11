RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), e alcançou os mesmos 63 pontos do líder Palmeiras, que ficou no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, fora de casa. Os gols rubro-negros foram marcados por Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Everton Ribeiro.

O time da Gávea está atrás do Alviverde por conta do saldo de gols. Em seguida estão Botafogo, com 62, e Atlético-MG, com 60 e que fecha o G4.

Bruno Henrique voltou ao time titular hoje e foi um dos destaques, com intensidade e levando perigo a todo o momento ao goleiro Jori. Ele foi o capitão da equipe.

O volante Erick Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso da próxima partida.

Para o América-MG não terminar a competição na lanterna terá que vencer os próximos três jogos e o Coritiba perder todos.

O Coelho agora visita o Palmeiras, na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no Allianz Parque (SP).

Já o Flamengo recebe o Atlético-MG, no mesmo dia, às 19h30, no Maracanã (RJ).

AMÉRICA-MG

Jori, Daniel Borges, Júlio, Éder e Marlon; Alê (Rodriguinho), Lucas Kal e Martínez (Benítez); Everaldo (Adyson), Felipe Azevedo (Ighor Gabriel) e Mastriani (Renato Marques). T.: Diogo Giacomini.

FLAMENGO

Rossi, Matheuzinho (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Gerson (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Pedro. T.: Tite.

Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

Hora: 18h30 (horário de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (35ª rodada)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxilares: Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: José Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

Cartões amarelos: Marlon, Martínez, Benítez, Everaldo (AME); Bruno Henrique, Erick Pulgar, Filipe Luís, Matheuzinho (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Everton Cebolinha, aos 28 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 4 minutos do segundo tempo (FLA); Everton Ribeiro, aos 39 minutos do segundo tempo (FLA)