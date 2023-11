SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A decoração de Natal de La Unión, na Colômbia, precisou ser alterada após reprovação da população local.

A prefeitura instalou na praça principal da cidade uma réplica do avião envolvido na tragédia da Chapecoense. Em 2016, a aeronave operada pela empresa LaMia caiu no território do município.

O item de decoração seria uma forma de prestar "homenagem" às 71 pessoas mortas na ocasião. O acidente completará sete anos nesta terça-feira (28).

A prefeitura voltou atrás e retirou a réplica da praça após repercussão negativa. A população e a imprensa local expuseram insatisfação com o tom da "homenagem".

Edgar Alexander Osorio, prefeito da cidade, retratou-se e explicou a origem da ideia. "Com a temática de representar a história do município, foram instaladas diferentes figuras que recriam a idiossincrasia, fauna, flora, arquitetura, agricultura e sucessos históricos do território de Unión".

A réplica não está mais na praça. A Paróquia de La Unión, próxima ao local, promoverá em 28 de novembro uma homenagem às vítimas no aniversário de sete anos da tragédia da Chapecoense.