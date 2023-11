SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Real Madrid quer renovar o contrato do treinador Carlo Ancelotti antes do Natal deste ano, segundo informações do diário espanhol Relevo.

O Real Madrid planejava renovar com Ancelotti caso o técnico italiano fizesse um bom início de temporada. Atualmente, os merengues brigam ponto a ponto pela liderança do Campeonato Espanhol e estão classificados na Liga dos Campeões.

Como o desempenho está bom, a diretoria do Real pretende oferecer mais dois anos de contrato ao experiente treinador, até 2026 ?o vínculo do profissional de 64 anos termina em maio do ano que vem.

No entanto, Ancelotti está apalavrado com a seleção brasileira conforme dito por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. O dirigente diz que o italiano assume a Canarinho a partir da Copa América de 2024.

Recentemente, Ancelotti despistou qualquer informação sobre o seu futuro, em coletiva com o clube espanhol. "Tenho orgulho de estar sendo ligado à maior seleção do mundo que é o Brasil, mas tenho contrato aqui no Real Madrid. Enquanto o meu contrato estiver em vigor, não falarei do meu futuro", disse.

O Relevo informou que o Real Madrid está confiante de que o técnico aceitará a oferta de renovação, apesar do possível acordo com a seleção brasileira.

