SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitor Castanheira, auxiliar técnico de Abel Ferreira, comandará o Palmeiras na partida contra o América-MG, nesta quarta (29), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins cumprirão suspensões diante o América-MG, e Vitor Castanheira comanda a equipe. Abel recebeu um cartão amarelo aos 50 minutos do 2º tempo contra o Fortaleza e está suspenso. João Martins foi expulso na partida, e também não estará no banco.

Vitor Castanheira nunca venceu quando foi o técnico do Palmeiras. Segundo o site oficial do clube, Vitor tem dois jogos no comando técnico: um empate e uma derrota. Foram dois gols marcados e quatro sofridos.

A primeira partida de Castanheira como técnico foi no empate em 2 a 2 contra o Ceará, no dia 18 de novembro de 2020, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil -o Alviverde venceu o primeiro jogo e se classificou para a semifinal (e foi o campeão daquele ano).

O segundo compromisso do auxiliar foi a derrota por 2 a 0 contra o Cuiabá, no dia 22 de agosto de 2021, em pleno Allianz Parque, pelo Brasileirão.