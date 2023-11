PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luís Suárez foi homenageado no Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira (28), e o discurso dele teve um tom de despedida.

O jogador do Grêmio recebeu a medalha do Mérito Farroupilha. A condecoração é dada a pessoas que contribuem para o desenvolvimento social, econômico ou cultural do estado.

Suárez agradeceu à população do Rio Grande do Sul por ter tratado muito bem ele e sua família desde seu primeiro dia na região. Para o atleta, isso foi uma confirmação de que fez a escolha certa.

Ele afirmou que sempre tenta ser uma pessoa como outra qualquer e que tem responsabilidades como pai, marido e amigo. "As pessoas daqui me viram dessa forma, indo ao supermercado, levando meus filhos no colégio", afirmou.

O uruguaio também exaltou sua relação com os torcedores do Grêmio e principalmente do Internacional, e afirmou que deveria ser um exemplo para a sociedade do que o futebol tem que ser: um ambiente sem violência.

Suárez ainda disse que era um orgulho para ele e sua família receber aquela medalha, e que ela premiava todo trabalho e sacrifício.

Ele terminou o discurso com um "obrigado pelo carinho e até breve".

Confira a fala na íntegra:

"Primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês, em especial ao povo do Rio Grande do Sul pelo carinho que me tratou desde o primeiro dia. Foi uma confirmação de uma grande decisão que eu tomei, que tomou minha família, de vir para cá, uma cidade, um país, muito querido. O qual sabíamos que iriam nos tratar bem e acredito que desde o primeiro momento o que eu fiz foi desfrutar, desde a primeira partida. Outro dia, como todo mundo viu, eu tento ser um ser humano como qualquer outro, necessito ser pai, necessito ser marido, necessito ser amigo, trato de ser assim e por isso entendo que as pessoas daqui do Rio Grande do Sul me viram dessa forma, de ir ao supermercado, de ir levar meus filhos no colégio, de acompanhar a minha filha na hípica, de matar mosquito, como disseram. Eu não estava matando mosquito, estava falando com meu filho, mas tudo bem. E desfrutar de toda a beleza que tem em Porto Alegre, desfrutamos dos arredores do Rio Grande do Sul, fomos a Gramado. Desfrutamos muito e por isso para nós é um orgulho muito grande e uma dor estar em uma cidade em que faz amigos, nossos filhos fizeram grandes amizades. Foi um momento único que vivi foi fazer gol no clássico, mas fico com o carinho dos torcedores do Grêmio, do Internacional porque eu sei que há uma rivalidade mas eu tirei bastante foto com gente [do Inter] e isso tem que unir o futebol, tem que unir a paixão pelo futebol e tem que ser uma mensagem para a sociedade contra a violência, da torcida do Inter vindo me pedir fotos, isso tem que ser uma linda mensagem. E agradecer a todos, que para mim é um orgulho, um prazer, para minha família também. É uma premiação a todo trabalho e sacrifício de que tentamos ser sempre normais e bom, muito obrigado a todos pelo carinho, e bom nos veremos em breve".