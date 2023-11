RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Vasco e Corinthians, nesta terça-feira (28), em São Januário, teve confusão em campo e na arquibancada na reta final. O jogo terminou com vitória de virada do Alvinegro paulista por 4 a 2.

Logo após o quarto gol do Corinthians, houve um princípio de briga na arquibancada entre a torcida do Vasco. Começou com um bate-boca e evoluiu para uma confusão.

Seguranças do estádio tiveram de intervir. Enquanto isso, alguns torcedores já deixavam o estádio com o placar adverso nos minutos finais.

Além disso, objetos foram arremessados no gramado e na direção do banco de reservas do Corinthians. Jogadores do time visitante levaram até uma latinha de cerveja à equipe de arbitragem.

Houve gritos de protesto após a com a confusão ser apartada. Com ânimos exaltados, um dos principais alvos foi o diretor esportivo Paulo Bracks.

Jogadores dos dois times discutiram em campo diante diante do clima quente durante aa paralisação. O atacante Vegetti se estranhou com Maycon e foi advertido com cartão amarelo.

Nos minutos finais, muitas vaias a cada toque do Vasco na bola. "Vergonha, time sem vergonha" foi entoado ao fim da partida.

SITUAÇÃO DELICADA

Enquanto o Corinthians respira mais aliviado, o Vasco segue com a sombra do rebaixamento. Os paulistas chegaram a 47 pontos, pularam para a 11ª posição e praticamente confirmaram a permanência na Série A abrindo seis de vantagem para o Z4.

O Cruzmaltino estagnou nos 42 pontos, em 16º, e pode terminar a rodada na zona perigosa. O Cruzmaltino voltará à 17ª colocação em caso de vitória ou empate do Bahia, que enfrenta o São Paulo nesta quarta, às 20h (de Brasília), na Fonte Nova.