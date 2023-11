LONDRES, REINO UNIDO (UOL-FOLHAPRESS) - Há tempos 19 das 20 vagas da Fórmula 1 para 2024 já estão confirmadas, com todos os pilotos permanecendo onde estão. A única dúvida é a continuidade de Logan Sargeant na Williams. E, de acordo com seu chefe, James Vowles, não devemos ter uma resposta nos próximos dias.

Vowles tem sido bastante claro sobre a situação do norte-americano desde o início. Sargeant não é uma contratação sua. Foi seu antecessor, Jost Capito, apoiado pelos donos também norte-americanos da Williams, quem decidiu dar uma chance ao novato, que faz 23 anos no final de dezembro e que vinha de apenas uma temporada completa na Fórmula 2.

A falta de experiência de Sargeant, que sequer teve um programa de testes antes do um dia e meio de pré temporada que teve antes da estreia, ficou clara durante a temporada. Por várias vezes, Vowles disse que Logan tinha de mostrar evolução para merecer continuar na equipe. Até porque a Williams passa por um período de reconstrução, e seria importante ver a continuidade onde for possível.

Por outro lado, pilotos jovens estão de olho na vaga. Felipe Drugovich preferiu não se comprometer a nenhuma vaga fora da F1, embora tenha tido propostas, para estar livre caso essa vaga surgisse. E fez um bom treino livre na última sexta-feira, ficando em segundo e mostrando que o extenso programa de testes feito neste ano o preparou bem. E outro possível candidato, Frederik Vesti, não conseguiu o título da F2 que o ajudaria a ter apoio forte da Mercedes por uma vaga, mas também está de olho no que acontece em Grove.

O que está acontecendo neste momento na sede da Williams é uma avaliação completa da temporada de Sargeant, como explicou Vowles. "Decidiremos em breve. Em algumas semanas. Fundamentalmente, eu queria ter certeza de que veria o final da temporada e avaliaria todas as opções. Fui muito claro desde o início. Quero avaliar isso ao longo da temporada, não em uma corrida, para ter certeza de que tomaremos a decisão certa para esta equipe e também para o futuro de Logan."

"Eu só quero verificar uma temporada completa de dados mais uma vez e observar o progresso, observar os erros, observar os elementos discrepantes, entender o crescimento e ter certeza de que estamos no caminho certo."

Do lado do piloto, Sargent disse que primeiro precisa descansar. Um dos problemas que o norte-americano teve durante este ano foi a questão física. Em várias provas, ele acabou bem mais desgastado que os rivais, e isso é algo que pode ser corrigido neste período entre uma temporada e outra, quando os pilotos fazem seu importante treino de base.

"É uma temporada longa para sua mente e para seu corpo. Estou com 4kg a menos do que eu comecei a temporada, perdi muito músculo e água. Então primeiro preciso me recuperar, e então vou fazer uma grande revisão de toda a temporada, o que eu poderia ter feito melhor, quais as áreas em que tenho que melhorar, e quais foram meus pontos fortes."