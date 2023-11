SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ramon Abatti Abel está vivendo uma maratona desde o último fim de semana. Escalado pela CBF para apitar Goiás 0x1 Cruzeiro, na última segunda (27), o árbitro vai trabalhar, menos de 48 horas depois, a mais de 1,3 mil km de distância em uma nova partida decisiva do Campeonato Brasileiro.

O catarinense comandou na segunda o duelo na luta contra o Z4 que fechou a 35ª rodada na Serrinha, em Goiânia. Ele foi auxiliado por Bruno Boschilia e Henrique Neu Ribeiro.

Ramon teve pouco tempo para descansar, já que foi escalado para Flamengo x Atlético-MG, jogo que ocorre na noite desta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro -e que reúne dois postulantes ao título nacional.

Boschilia também entrou na maratona de 48h, enquanto Ribeiro vai descansar. No Maracanã, Bruno Raphael Pires será o outro bandeirinha da partida.

As cidades das duas partidas são separadas por pouco mais de 1,3 mil km. Uma viagem de avião entre Goiânia e Rio, por exemplo, dura mais de 1h30.

Este será o 23° jogo do torneio apitado por Ramon, que está no top 5 dos árbitros mais escalados pela CBF nesta temporada. Ele já comandou cinco jogos do Atlético-MG e outros dois do Flamengo no atual Brasileirão.