/SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O VAR Daniel Nobre Bins aprovou a atuação do árbitro Savio Pereira Sampaio em possível pênalti na partida entre Vasco e Corinthians.

A CBF divulgou áudios do VAR avaliando o lance. Vascaínos reclamaram de toque de mão de Gabriel Moscardo dentro da área, aos 28 minutos do segundo tempo, quando a partida estava 3 a 2 para o Corinthians.

A equipe de arbitragem de vídeo não viu pênalti no lance. A avaliação foi de que o braço do volante corintiano estava posicionado, e o toque foi "acidental".

Bins, VAR: "O braço já está em cima, posicionado, totalmente acidental. O braço está recolhido, não tem uma ação deliberada, ok? Pega no cotovelo dele. (...) Ele mesmo se assusta e já está recolhendo o braço".

Gilberto Rodrigues Castro Junior, AVAR 2: "Ele já está na posição estabelecida".

Bins, VAR: "Ele já está recolhendo o braço. Tudo ok".

O principal lance de Moscardo no jogo não foi o possível pênalti. O volante marcou o terceiro gol do Corinthians no jogo, abrindo caminho para a vitória por 4 a 2.

Moscardo marcou seu primeiro gol como profissional. O atleta de 17 anos desperta interesse em gigantes europeus, como PSG e Chelsea.