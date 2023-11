SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City goleou o Lens por 6 a 0, na tarde de hoje, no Emirates Stadium, na Inglaterra, pela quinta rodada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Gabriel Jesus e Martinelli se destacaram na partida e marcaram lindos gols. Kai Havertz, Saka, Odegaard e Jorginho fizeram os outros do time inglês.

Com o resultado, o Arsenal confirma sua classificação em primeiro lugar para as oitavas de final. No dia 12, o time enfrenta o PSV, às 14h45.

Já o Lens despede-se da competição. Caso ganhe do Sevilla e o PSV perca, ambos ficam com oito pontos. Mas como o critério de desempate é confronto direto, o PSV tem a vantagem, e por isso já está classificado.

O Arsenal demonstrou uma atuação espetacular no jogo, construindo a maior parte da goleada ainda no primeiro tempo.

Aos 12 minutos, Havertz abriu o placar para o Arsenal, aproveitando uma ajeitada de cabeça de Gabriel Jesus dentro da área.

Nove minutos depois, Gabriel Jesus marcou o segundo gol do Arsenal, com um chute rasteiro para a rede, após driblar dois marcadores com um único corte.

Poucos minutos depois, aos 23 minutos, Gabriel Martinelli chutou colocado, e Samba, goleiro adversário, espalmou a bola em cima de Saka, que mandou para o fundo do gol com a barriga.

Aos 27 minutos, Martinelli recebeu um lançamento na esquerda por Tomiyasu, driblou Frankowski e finalizou com precisão para ampliar a vantagem do Arsenal.

No último minuto do primeiro tempo, aos 46, Tomiyasu deu sua segunda assistência no jogo, cruzando para Odegaard, que chutou de primeira e marcou o quinto gol do Arsenal.

No intervalo, ambos os treinadores realizaram substituições, dando descanso aos titulares e oportunidade para outros jogadores.

Mesmo em um ritmo mais lento no segundo tempo, o Arsenal conseguiu ampliar a goleada aos 41 minutos. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti devido a um toque de mão de Khusanov.

Jorginho cobrou o pênalti com uma pequena mudança em sua tradicional batida e converteu, fechando o placar em 6 a 0 para o Arsenal.