SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Fluminense nesta quarta-feira (29) sacramentou que o Santos não será um dos 92 times a conseguir vaga na próxima Copa do Brasil.

O resultado determinou que o Santos não tem mais chance matemática de alcançar a oitava posição do Brasileirão. Com 43 pontos, o Peixe pode chegar a apenas 49 se vencer nas últimas duas rodadas, desempenho que pode levá-lo, no máximo, à 10ª colocação.

Apenas o melhor time não classificado à Libertadores terá direito a vaga na Copa do Brasil. No momento, a equipe que ocupa esta posição é o Athletico, oitavo colocado com 52 pontos. O Furacão já está garantido na próxima edição do torneio devido ao título estadual, mas caso se mantenha em 8º abriria uma nova vaga para o estado do Paraná.

A classificação de outros times paulistas não beneficiaria o Santos, que não ficou entre os oito primeiros no Paulistão. A potencial vaga na Libertadores do Red Bull Bragantino, 6º no Brasileirão, abriria espaço para o Botafogo-SP, 7º no estadual. O Corinthians pode ser o 8º do campeonato nacional, mas o próximo na fila da Copa do Brasil é o Mirassol.

A CBF mudou as regras de classificação para a Copa do Brasil de 2024. 80 das 92 vagas para o mata-mata passaram a ser distribuída via campeonatos estaduais -SP tem direito a seis, cinco pelo Paulistão. As outras 12 vão para campeões da Série B, Copa Verde, Copa do Nordeste e times classificados à Libertadores- que podem ser nove; caso sejam menos, como aconteceu neste ano, as vagas restantes são distribuídas com base no desempenho no Brasileirão.

O Santos é o único dos 20 times que disputa a Série A 2023 fora da Copa do Brasil 2024. Todas as outras equipes carimbaram seu passaporte ao maior mata-mata do país via estaduais, Brasileirão ou títulos que asseguram vaga na Libertadores - casos de São Paulo e Fluminense.