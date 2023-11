SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick treinou normalmente no Palmeiras, na manhã desta quinta-feira (30), após ter sido substituído com dores na goleada do Alviverde por 4 a 0 contra o América-MG, pelo Brasileirão.

Endrick deixou partida de maca, com muitas dores, mas está 'suave'. Foi o que o atacante disse em entrevista após o jogo: 'Está tudo certo, está suave, estou bem'.

A condição de Endrick não preocupa para o próximo jogo do Palmeiras, no domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Allianz Parque.

A equipe se reapresentou na manhã de hoje, e quem atuou por mais de 45 minutos seguiu cronograma regenerativo na parte interna da Academia de Futebol -incluindo Endrick.

O restante do elenco realizou dois trabalhos técnicos no gramado: uma atividade de posse de bola e marcação, e confrontos de cinco contra cinco em campo reduzido.

O zagueiro Luan avançou no processo de transição física e participou de toda a atividade com o elenco - ele se recupera de uma lesão na coxa direita.