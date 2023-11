RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma van do Botafogo foi roubada na tarde desta quinta-feira (30), na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré, após o desembarque da delegação no Rio de Janeiro.

O veículo estava rumo ao Nilton Santos, após deixar o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador.

A van foi levada pelos assaltantes. Ela transportava os colaboradores, e tinha uniformes, equipamentos de trabalho e diversos itens de treino.

Em nota, o Botafogo informou que os funcionários estão bem, e "acionou as autoridades e conta com o apoio do Poder Público para recuperar o material".

O Glorioso empatou na noite de quarta-feira (29) com o Coritiba, fora de casa, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.