SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herói do título do São Paulo na Copa do Brasil, o meio-campista Rodrigo Nestor não escondeu que o foco da equipe na temporada que vem é a conquista da Libertadores. Ele, que falou ao UOL em um evento da New Balance, abordou ainda a lesão que sofreu durante um treino no joelho esquerdo -ele deve voltar aos gramados no começo de 2024.

Recuperação da lesão. "Já estou bem, o mais importante é frisar que Deus me livrou de algo muito pior. Foi uma lesão até leve, apesar de ser cirúrgica. Vou fazer o possível e o impossível para voltar o mais rápido. É difícil dar data de retorno, depende muito da evolução do dia a dia".

Próxima temporada. "Sim, o foco é a Libertadores. Acho que São Paulo e Libertadores combinam demais. Vai ser uma honra disputar um torneio como este e, agora, é nos prepararmos porque temos tudo para marcar de novo nosso nome na história."

Diferencial do São Paulo de 2023. "O que leva um time ao título não é só um fator, mas o ano todo. Diretoria, comissão e jogadores quiseram fazer as coisas corretamente. No final, isso culminou com o título. A diferença foi que todo mundo estava unido, o grupo entendeu que a principal característica era estar junto e que, mesmo sem um grande craque, saber que éramos fortes no coletivo."

Segredo de Dorival. "Ele conseguiu resgatar a confiança de cada jogador e deixou aflorar a parte boa de cada um, isso fez diferença no resultado final. Ele pegou uma equipe muito boa e que estava montada, mas conseguiu colocar as características dele e fazer a equipe jogar do jeito que quer. Ele carregou a gente até o título."

Fator Cotia. "É importantíssimo o investimento, Cotia é uma estrutura imensa que tem que dar resultados, tem que gerar títulos. Não é só dinheiro, tem que chegar e conquistar. Essa geração ficará marcada para sempre. Eu tenho quase 200 jogos, o Pablo Maia tem mais de 100 jogos, o elenco tem também o Beraldo e tantos outros que se foram. Foi um título que o São Paulo não tinha e que teve participação direta dos garotos de Cotia."