SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os representantes brasileiros na Copa Libertadores do próximo ano estão definidos, e o Rio de Janeiro volta a ter três times na competição continental após mais de uma década.

Botafogo, Flamengo e Fluminense estão com vaga garantida. O Tricolor é o atual campeão da Libertadores, enquanto o Alvinegro e o Rubro-Negro asseguraram vaga pelo Brasileiro.

A última vez que o Rio de Janeiro teve três clubes no torneio foi em 2012. À época, Vasco, campeão da Copa do Brasil e vice do Brasileiro 2011, Fluminense, terceiro, e Flamengo, quarto, participaram.

Neste período, houve edições da Libertadores sem clubes cariocas, como são os casos de 2015 e 2016.

Desde 2012, o clube com mais participações foi o Flamengo, com 10, já incluso a vaga de 2024. O Fluminense vem atrás, com seis, no mesmo critério. O Botafogo tem três, e o Vasco apenas duas.

Lista de participantes de 2012 a 2024

Libertadores 2012

Santos, Corinthians, Vasco, Fluminense, Flamengo e Internacional

Libertadores 2013

Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio e São Paulo

Libertadores 2014

Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Athletico-PR e Botafogo

Libertadores 2015

Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo, Internacional e Corinthians

Libertadores 2016

Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio e São Paulo

Libertadores 2017

Palmeiras, Grêmio, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo e Athletico-PR

Libertadores 2018

Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco e Chapecoense

Libertadores 2019

Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG

Libertadores 2020

Flamengo, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians

Libertadores 2021

Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos

Libertadores 2022

Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense e América-MG

Libertadores 2023

Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo e Fortaleza

Libertadores 2024

Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e Red Bull Bragantino