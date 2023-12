SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras pode repetir o feito que apenas Flamengo e Fluminense conseguiram. A dupla venceu o Brasileiro sem ter conquistado o título simbólico de nenhum turno, algo que pode ser repetir com o Alviverde esse ano.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, mas foi só o terceiro melhor do 1º turno e está atrás do Atlético-MG no returno. São quatro pontos de distância para o Galo, que somou 36 pontos desde a metade do campeonato e confirma a primeira posição do segundo turno com mais uma vitória.

Se for campeão, o Alviverde vai igualar a dupla Fla-Flu e levantar a taça sem ter terminado em primeiro em nenhum dos turnos. O recorte inicia em 2006, quando o Brasileiro passou a ser jogador por 20 clubes.

O Flamengo atingiu o feito em 2009. Naquele ano, o Inter ficou em primeiro no primeiro turno, e o Cruzeiro, do segundo.

Já o Flu desbancou os "campeões simbólicos" em 2012. Atlético-MG e São Paulo foram os líderes de cada metade da competição.

Veja os campeões de cada turno desde 2006

2006: São Paulo campeão

Turno: São Paulo

Returno: São Paulo

2007: São Paulo campeão

Turno: São Paulo

Returno: São Paulo

2008: São Paulo campeão

Turno: Grêmio

Returno: São Paulo

2009: Flamengo campeão

Turno: Inter

Returno: Cruzeiro

2010: Fluminense campeão

Turno: Fluminense

Returno: Grêmio

2011: Corinthians campeão

Turno: Corinthians

Returno: Fluminense

2012: Fluminense campeão

Turno: Atlético-MG

Returno: São Paulo

2013: Cruzeiro campeão

Turno: Cruzeiro

Returno: Cruzeiro

2014: Cruzeiro campeão

Turno: Cruzeiro

Returno: Corinthians

2015: Corinthians campeão

Turno: Corinthians

Returno: Corinthians

2016: Palmeiras campeão

Turno: Palmeiras

Returno: Palmeiras

2017: Corinthians campeão

Turno: Corinthians

Returno: Chapecoense

2018: Palmeiras campeão

Turno: São Paulo

Returno: Palmeiras

2019: Flamengo campeão

Turno: Flamengo

Returno: Flamengo

2020: Flamengo campeão

Turno: São Paulo

Returno: Flamengo

2021: Atlético-MG

Turno: Atlético-MG

Returno: Atlético-MG

2022: Palmeiras campeão

Turno: Palmeiras

Returno: Inter