RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Símbolo do Flamengo e elogiado no dia a dia, Filipe Luís anunciou que vai se aposentar. O jogador mantém o sonho de ser treinador e deixa as portas do clube do coração escancaradas.

Filipe é muito elogiado por todos no dia a dia do Ninho do Urubu. Sempre educado, engraçado e leal, como é descrito por muitos, é considerado uma unanimidade entre funcionários, comissão e atletas. Rapidamente assumiu um papel de liderança em um Flamengo estrelado desde 2019. O jogador deixa um legado de seriedade e profissionalismo.

O jogador demonstra apoio até aos concorrentes, como Ayrton Lucas. Durante os treinos, o lateral incentiva e comemora os acertos do atual titular, como assistências e outros lances bem-sucedidos indo abraçá-lo, além de dar conselhos.

Perfeccionista, Filipe sempre pergunta sobre o gramado, seja do Maracanã ou dos campos do CT do Ninho do Urubu. Ele cobra semanalmente sobre as boas condições aos diretores responsáveis.

Em 2020, ele motivou a mudança do escudo do clube de lugar de lugar no vestiário. Antes, era estampado no chão do vestiário do Maracanã e, após pedido do lateral, foi para o teto. Filipe é torcedor do Flamengo desde a infância e sempre teve forte relação com o clube.

SONHO

O lateral vai fazer o curso da Licença A da CBF antes de viajar de férias com a família. Com isso, ele poderá ser treinador no futebol profissional. Filipe já tem a Licença B.

Filipe chegou a "trabalhar" na comissão técnica de Dorival. Em jogo contra o Coritiba no ano passado, ele viajou, mas não jogou. Com isso, ficou com o rádio de comunicação em contato com o banco de reservas e deu instruções. Ele também costuma acompanhar no tablet informações e dados das partidas.

Filipe Luís sempre debate com a comissão técnica no dia a dia. Ele também orienta os jogadores no vestiário, nos treinos e até nos jogos já conversou com Tite no banco. Ele tem assistido e analisado vários jogos nos últimos meses visando a nova carreira.

Filipe se impressionou e anotou os treinamentos de Jorge Jesus. Ele sempre foi um elo entre jogadores e comissões técnicas que passaram pelo clube.

Ele conta com a confiança de Tite e conversou com o técnico sobre os planos para o futuro. Os dois têm uma história longa, principalmente enquanto estavam juntos na seleção brasileira. O treinador do Fla sempre acreditou que o lateral se tornaria técnico.

"Eu só quero pensar no Filipe Luís dentro de campo. O problema do Filipe não é a condição física e, sim, o calendário, tendo que jogar quarta e domingo. Eu sou suspeito para falar dele", disse Tite.

FUTURO

Ainda não há definição sobre cargos, mas a tendência de momento é que ele permaneça no Flamengo. O clube já cogitava oferecer uma vaga ao lateral

A despedida da torcida será neste domingo (3), contra o Cuiabá. O clube planeja homenagens usando a FlaTV na próxima semana e na própria partida do Maracanã. O Flamengo vai expor as taças vencidas por ele durante a passagem pela Gávea.

Filipe Luís fez 175 jogos pelo Flamengo. No clube desde 2019, o lateral conquistou 10 títulos: Libertadores (2019 e 2022), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa (2020) e Cariocas (2020 e 2021).

"Sempre me prometi que enquanto não tivesse condições de jogar no mesmo nível e me sentir como sinto em campo, iria parar. Comuniquei a diretoria que o Flamengo merece alguém à altura que consiga disputar 60, 70 jogos e brigar por uma vaga no time titular de forma justa. Eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. Como não posso, decidi me retirar e começar uma nova empreitada", disse Filipe Luís.