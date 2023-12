SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rayssa Leal se classificou para a final feminina da SLS (Street League Skateboard) Super Crown que acontece neste domingo (3), no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

Aos 15 anos, a maranhense de Imperatriz, é uma das favoritas para este ano. Ela busca o bicampeonato mundial, após a conquista do Campeonato Mundial SLS Super Crown 2022, no Rio de Janeiro.

Neste sábado (2), 12 skatistas disputaram seis vagas para a final feminina. Na primeira rodada, a australiana Chloe Covell, umas das favoritas ao título, obteve 28,8 pontos, a americana Paige Heyn, 25,9, e a japonesa Aoi Uemura, 24.

Na segunda rodada, Rayssa Leal, demonstrando calma, dominou o primeiro lugar com 30,5 pontos, seguida das japonesas Momiji Nishiya (27.3) e Yumeka Oda (23), que também se classificaram para a final.

As outras três brasileiras que estavam na competição, Pâmela Rosa, que foi campeã na etapa do Rio em 2019; Isabelly Ávila, que conquistou a vaga no SLS Select Series Saquarema 2023, e Marina Gabriela, que substituiu a japonesa Funa Nakayama, que está recuperando de uma lesão, não atingiram a pontuação e ficaram fora da final.

"Fui a única brasileira a se classificar. Fiquei triste pelas meninas, mas feliz por estar na final. Fiz boa semifinal, estava com medo de fazer algumas manobras, mas fui com medo mesmo. É tudo aprendizado," disse Rayssa em entrevista ao SportTV.

SEMIFINAL MASCULINA

Disputam a semifinal masculina também neste sábado (2), a partir das 14h30, o atual campeão Gustavo Ribeiro (Portugal), o maior vencedor da história da SLS Nyjah Huston (EUA), e os brasileiros Kelvin Hoefler (medalhista olímpico), Felipe Gustavo (vencedor da etapa de Sydney), Filipe Mota, Carlos Ribeiro, Luan Oliveira, Lucas Rabelo, Giovanni Vianna e Gabryel Aguilar, que conquistou a vaga no SLS Select Series Saquarema 2023.

Completam, ainda, a disputa masculina Braden Hoban, Chris Joslin, Yuto Horigome, Torey Pudwill, Dashawn Jordan, Shane O'Neil, Aurelien Giraud, Manny Santiago, Ryan Decenzo, Alec Majerus, Jamie Foy, Vicent Milou, Daiki Ikeda, Kairi Netsuke, Maurio McCoy, Shay Sandiford, Dominick Walker, Tommy Fynn, Jhancarlos Gonzales e Trent McClung.