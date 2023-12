RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Luís e Rodrigo Caio foram homenageados pelo Flamengo na despedida dos dois do Maracanã. Ambos vão deixar o clube neste mês.

A dupla tirou foto com todas as taças no gramado e recebeu uma placa comemorativa como homenagem. Eles conquistaram 10 títulos desde 2019.

Gabigol chorou no banco de reservas enquanto a torcida homenageava a dupla. Houve mosaico com "fizeram história", além de dois 3D com fotos deles.

Filipe recebeu abraço de laterais históricos do Fla. Júnior Maestro e Athirson estiveram ao lado do jogador e tiraram foto com uma camisa de 1981.

O lateral foi o primeiro a subir para o gramado antes do aquecimento. Ele deu vários abraços fortes em membros da diretoria e familiares.

Rodrigo também foi celebrado. Companheiros que subiram como ele para o aquecimento pararam para aplaudir.

O zagueiro não terá o contrato renovado pelo Flamengo. Filipe decidiu se aposentar e deve trabalhar no clube em 2024.

Os dois tiveram a imagem estampada no ingresso e em copos, além de receberem um patch especial na camisa.

A torcida colocou Filipe Luís e o pai no mosaico especial para o lateral no setor norte. No sul, Rodrigo Caio apareceu com a taça da Libertadores.