SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fábio Santos, de 38 anos, realizou uma festa de despedida dos gramados e acabou chorando no ombro de Renato Augusto.

Eles estavam curtindo a música 'Amizade é tudo', do grupo Jeito Moleque, quando o lateral-esquerdo não conteve as lágrimas e se apoiou no companheiro de Corinthians. Essa canção também foi a escolha dos jogadores alvinegros para comemorar o título do Mundial de Clubes, em 2012.

Fábio Santos fez sua última partida com a camisa do Timão na derrota para o Internacional, por 2 a 1, no último sábado (2).

Antes de a bola rolar, o agora ex-jogador recebeu homenagens, posou com as seis taças que conquistou pelo Corinthians: Brasileirão (2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial (2012), Recopa Sul-Americana (2013) e Paulistão (2013).

"Agora é tentar concentrar, que tem o jogo ainda pela frente. Mas foram muitas emoções desde ontem, não consigo nem agradecer o tanto de carinho que eu recebi de torcedores, dirigentes, atletas, jornalistas, isso comprova que valeu a pena, o respeito das pessoas para mim é o mais importante. Agora é fechar com chave de ouro e fazer um grande jogo", disse Fábio, na Corinthians TV.