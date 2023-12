SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista brasileiro João Chianca está consciente e estável após sofrer um grave acidente, nesta domingo (3), durante um treino em Pipeline, no Havaí.

Em contato com o UOL, Lucas Chumbo afirmou que o irmão "está bem", "estável" e "consciente". João Chumbinho está em um hospital de Honolulu.

Lucas disse ainda que Chumbinho ficará em observação por 48h e não precisará de cirurgia.

nesta domingo (03), a World Surf League (WSL) divulgou um comunicado oficial sobre o ocorrido, o qual consta um agradecimento da família de Chumbinho pelo apoio de todos.

"Após uma lesão sofrida durante um free surf em Pipeline neste domingo, João Chianca, o Chumbinho, foi socorrido e está recebendo cuidados no hospital em Honolulu, onde apresenta quadro estável. Estamos em contato com a sua família, que agradece o carinho e apoio de todos. Estamos gratos à North Shore Lifeguards Association e a toda comunidade do North Shore pela sua resposta imediata e eficaz para garantir a segurança do João", afirmou a WSL.